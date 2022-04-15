Джакарта, 15 апреля, 2022, 16:02 — ИА Регнум. Военно-морские силы (ВМС) Индонезии подтвердили, что 10 членов экипажа рыболовного судна KM Angke Jaya 2, загоревшегося в водах Джакартского залива, смогли спастись, сообщает CNN Indonesia.

Залив Джакарты

Огонь сжег около 80% рыбацкого судна. Экипаж покинул корабль, когда все поняли, что пожар невозможно локализовать.

Причина возгорания и предполагаемая сумма ущерба пока не известна.

Как сообщало ИА REGNUM, агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии предупредило жителей о возможности проливных дождей, сопровождающихся молниями и сильными ветрами, в ряде провинций Индонезии.

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