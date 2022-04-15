Сеул, , 16:01 — REGNUM Половина жителей Южной Кореи считают, что избранный президент страны Юн Сок Ёль хорошо справляется со своими обязанностями. Об этом сообщает KBS со ссылкой на исследовательскую компанию Gallup Korea.

Опрос Иван Шилов, ИА REGNUM

Согласно результатам опроса, проведённого с 12 по 14 апреля среди 1000 человек старше 18 лет, противоположного мнения придерживаются 42% опрошенных.

Среди причин положительной оценки респонденты отметили выполнение предвыборных обещаний и кадровую политику. А среди отрицательной отметки — перенос администрации главы государства, кадровая политика, односторонность действий, недостаточная коммуникация с народом.

57% опрошенных считают, что Юн Сок Ёль хорошо проявит себя на посту президента. Противоположного мнения придерживаются 37%.

Уровень поддержки правящей Демократической партии «Тобуро» составил 39%, а оппозиционной партии «Сила народа» — 40%.