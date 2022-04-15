Рязань, 15 апреля, 2022, 16:03 — ИА Регнум. В Рязанской области за минувшие сутки госпитализировано 20 ковид-пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля в федеральном оперативном штабе. Завершили лечение ещё 204 жителя.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии COVID-19 выявили у 118 031 жителя Рязанской области. Выздоровели 112 855 человек.

От осложнений при инфекции скончались 3 337 пациентов, в том числе два летальных исхода подтверждены за сутки.