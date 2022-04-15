Вашингтон, 15 апреля, 2022, 15:59 — ИА Регнум. По сообщению американских СМИ, посольство США в Афганистане уничтожило паспорта тысяч афганских переводчиков в ходе падения Кабула.

Иван Шилов ИА REGNUM США

По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», National Rеview опубликовало слова бывшего переводчика американских военных в Афганистане, который заявил, что перед падением Кабула посольство США уничтожило паспорта и удостоверения личности тысяч афганских переводчиков.

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«Сейчас у меня нет выбора, — сказал переводчик, не пожелавший назвать свое имя. — Они уничтожили мой паспорт, то есть уничтожили всю мою жизнь. Если бы у меня был паспорт, можно было бы выехать из Афганистана, но без паспорта я ничего не могу сделать».

Бен Оуэн, исполнительный директор организации помощи гражданам «Фламандские поля», которая участвовала в процессе эвакуации из Афганистана, говорит, что посольство США в Кабуле, вероятно, уничтожило тысячи паспортов.

«Если бы у посольства было несколько сотен паспортов, сотрудники могли бы легко их упаковать и вывезти самолётом, а не уничтожать», — сказал он.

Те, чьи паспорта были уничтожены, теперь входят в число десятков тысяч союзников США и членов их семей, застрявших в Афганистане после того, как администрация президента США Джозефа Байдена бросила их, сообщает National Rеview.

Wall Street Journal ранее сообщала, что более 60 000 афганских сотрудников и членов их семей были брошены Вашингтоном в Афганистане.