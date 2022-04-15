Москва, 15 апреля, 2022, 15:56 — ИА Регнум. Уголовные дела в отношении киевских боевиков, которые ведут обстрелы населенных пунктов республик Донбасса, возбудил Следственный комитет России. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба СК РФ.

Эмблема СК РФ

«Военные следственные отделы СК РФ возбудили уголовные дела в отношении неустановленных военнослужащих Вооруженных сил Украины, в том числе из состава 56 отдельной мотопехотной бригады и 54 отдельной механизированной бригады. В их действиях содержатся признаки преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, 10 и 11 апреля военнослужащие ВСУ отдавали своим подчиненным незаконные приказы о проведении обстрелов жилых домов и общественных мест в населенных пунктах Еленовка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР), а также в городах Ирмино и Новоайдаре Луганской Народной Республики (ЛНР), при которых использовались артиллерия и ракетные системы залпового огня «Ураган».

Также указывается, что в результате этого трое мирных граждан погибли и еще четверо пострадали, а также получили повреждения жилые дома и хозяйственные постройки.

Кроме того, уточняется, что украинские боевики своими действиями нарушили международные акты, которые закрепляют право каждого человека на жизнь, свободу и личную неприкосновенность, а также запрещают атаковать незащищенные города и селения и посягать на жизнь и физическую неприкосновенность лиц, непосредственно не принимающих участия в военных действиях.

«Военные следственные органы Следственного комитета Российской Федерации принимают меры, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также лиц, причастных к совершению указанных преступлений», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что информацию об участии наёмников из Польши и Франции в боевых действиях на Украине на стороне киевского режима изучит Следственный комитет России.