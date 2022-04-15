Москва, 15 апреля 2022, 15:56 — REGNUM Учитываю текущую ситуацию с учетом санкционного давления, с учетом новостной повестки, которая формируется государственными СМИ и поддерживается позицией Минобороны, действительно, реакция респондентов, которых опрашивает ВЦИОМ, занимает высокую позицию по отношению к руководству России, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян.

Владимир Путин
Владимир Путин
Kremlin.ru
«Кроме того, если посмотреть новостную картину последней недели, то действительно, наибольшая активность в общественном поле и в информационной повестке видна в отношении президента России Владимира Путина, он на первом месте.
Затем идет премьер-министр Михаил Мишустин. И доверие населения страны к ним в опросе расположилось также на первом — Путин, на втором — Мишустин.
Тем более, что прошедшая неделя была активная и в плане антикризисной повестки, и в плане различных проектов, в частности, космодром «Восточный».
Граждане, получая вопрос от социологов, с учетом текущих реалий дают положительный ответ о доверии президенту и правительству РФ.
И речь здесь идет не столько о сплочении населения, а о приоритетах. То есть они выбирают, кому они доверяют в принятии решений», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным ВЦИОМ, президенту России Владимиру Путину доверяет большинство жителей России (81,6%).

Читайте также: Свыше 80% жителей России доверяют Путину – опрос