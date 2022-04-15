София, 15 апреля, 2022, 15:55 — ИА Регнум. Подразделения службы госбезопасности и полиции Болгарии приступили к проверке в аэропорту Софии салона пассажирского лайнера, на борту которого может находиться взрывное устройство. Об этом 15 апреля передает БТВ.

confused_me Самолет

По предварительным данным, о радиоуправляемой бомбе на борту сообщил один из пассажиров рейса из Дубая (ОАЭ). Самолет совершил посадку в Софийском международном аэропорту.

К месту инцидента направлены бригады медиков и экипажи пожарной охраны.