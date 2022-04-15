* талибами — запрещённая в России организация

Кабул, 15 апреля, 2022, 15:53 — ИА Регнум. Общественно-культурный центр «Тебьян» в Кабуле опроверг сообщения СМИ о закрытии офиса центра талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

(сс) Olgamielnikiewicz Афганистан

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По сообщению регионального отделения информационного агентства «Тасним», в штаб-квартире общественно-культурного центра «Тебьян» в Кабуле опровергли сообщения о том, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ворвались в офис центра и арестовали его главу.

«Ава» сообщает, что глава центрального офиса «Тебьяна» был «с уважением» вызван в разведку талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) для дачи некоторых разъяснений, а также отрицает, что офис был закрыт талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Далее приводится полный текст заявления:

Важное сообщение Центра общественно-культурной деятельности «Тебьян» о некоторых сообщениях и ложном освещении событий в СМИ

В полдень 14 апреля сотрудники спецслужб «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) прибыли в офис общественно-культурного центра «Тебьян» в Кабуле, чтобы пригласить ходжат-уль-ислама Яр Мохаммада Рахмати, главу центра, для дачи разъяснений по поводу проведения 13 апреля перед посольством Ирана в Кабуле митинга в поддержку дружеских отношений между Афганистаном и Исламской Республикой Иран и осуждения недавних заговоров, чтобы разрушить эти отношения. Они уехали вместе с ним и наложили некоторые ограничения на работу офиса.

Общественно-культурный центр «Тебьян» с уважением относится к действиям разведывательной службы «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и отрицает, что офис центра полностью закрыт.

Центр находится в контакте с властями Исламского Эмирата через различные органы на различных уровнях, и эти органы заверили, что господин Рахмати скоро вернется в свой офис, и деятельность центра будет продолжена в обычном порядке.

Общественно-культурный центр «Тебьян» ещё раз предупреждает о заговоре и попытках врагов ислама и мусульман нарушить стабильность, безопасность и мир в стране, и, в особенности создать напряжённость в отношениях с соседями, и призывает правительства и народы двух стран противостоять этому.