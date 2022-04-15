15 апреля 2022 | Время чтения 1 мин

Александр Полегенько, , 16:59 — REGNUM Севастополь простился с флагманом Черноморского флота — крейсером «Москва». Церемония прощания состоялась 15 апреля у памятника в честь 300-летия Российского флота.

Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

На прощание с крейсером, который, без преувеличения, по словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, стал символом города, пришли десятки людей. Это прежде всего ветераны Черноморского флота, члены их семей и простые севастопольцы.

Участники прощания не скрывали своих эмоций, многие плакали.

К памятнику участники акции возложили цветы и венки — в память о крейсере «Москва».

Прощание с крейсером «Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прощание с крейсером «Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прощание с крейсером «Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прощание с крейсером «Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прощание с крейсером «Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прощание с крейсером «Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM Прощание с крейсером «Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прощание с крейсером «Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прощание с крейсером «Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прощание с крейсером «Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прощание с крейсером «Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM Прощание с крейсером «Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прощание с крейсером «Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прощание с крейсером «Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Прощание с крейсером «Москва» Александр Полегенько © ИА REGNUM

Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM Севастополь Александр Полегенько © ИА REGNUM