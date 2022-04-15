Александр Полегенько,
15 апреля 2022, 16:59 — REGNUM Севастополь простился с флагманом Черноморского флота — крейсером «Москва». Церемония прощания состоялась 15 апреля у памятника в честь 300-летия Российского флота.
Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
На прощание с крейсером, который, без преувеличения, по словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, стал символом города, пришли десятки людей. Это прежде всего ветераны Черноморского флота, члены их семей и простые севастопольцы.
Участники прощания не скрывали своих эмоций, многие плакали.
К памятнику участники акции возложили цветы и венки — в память о крейсере «Москва».
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Прощание с крейсером «Москва»
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM
Севастополь
Александр Полегенько © ИА REGNUM