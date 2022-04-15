Бишкек, , 16:00 — REGNUM Российская и киргизская стороны договорились возобновить пассажирское автомобильное и железнодорожное сообщение в ближайшее время. Решение было принято на заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и гуманитарному сотрудничеству, сообщает 15 апреля пресс-служба правительства Киргизии.

Киргизия Иван Шилов © ИА REGNUM

Россия и Киргизия приостановили пассажирское сообщение весной 2022 года в связи с распространением коронавирусной инфекции.

«Сторонами принято решение в ближайшее время возобновить железнодорожное и автомобильное пассажирское сообщение между двумя странами с учетом санитарно-эпидемиологической обстановки», — говорится в сообщении.

Отмечено также, что для совместной реализации проектов в сфере гидроэнергетики будет создана двусторонняя рабочая группа. Она займётся подготовкой дорожной карты.

Стороны также договорились о мерах по увеличению взаимной торговли товарами легкой промышленности, о возможном увеличении квот для киргизских студентов в российских вузах, о подписании в июне программы экономического сотрудничества между правительствами двух стран.

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