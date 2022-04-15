Запорожье, Украина, , 15:49 — REGNUM Железнодорожная ветка Энергодар — Донбасс, запущенная в тестовом режиме, соединит республики Донбасса с Крымом. Об этом заместитель начальника главного управления милиции по Запорожской области Алексей Селиванов заявил телеканалу «Херсон-24», новостные выпуски которого транслирует телеканал «Крым-24».

Железная дорога Дарья Драй © ИА REGNUM

В марте глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил о восстановлении технического железнодорожного движения между Крымом и Херсоном. По этому маршруту в приграничные области Украины идёт гуманитарная помощь.

По словам Селиванова, железнодорожная ветка Энергодар — Донбасс очень важна и перспективна. По ней железную руду можно отправлять из Днепрорудного в Донбасс и получать для тепловой электростанции Энергодара уголь.

«Кроме того, эта ветка соединяет Запорожскую область, город Энергодар, с полуостровом Крым», — добавил Селиванов.

Как сообщало ИА REGNUM, с 2015 года железнодорожная ветка через Украину в Крым была заблокирована.