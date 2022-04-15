Казань, 15 апреля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В столице Татарии около пяти часов было нарушено движение троллейбусов маршрута №2. О восстановлении работы общественного транспорта сообщает МУП «Метроэлектротранс».

Казань

«Площадь Тысячелетия движение второго троллейбусного маршрута восстановлено. Задержка составила 4:47», — информирует пресс-служба предприятия.

ИА REGNUM напоминает, 15 апреля в Казани на площади Тысячелетия произошла коммунальная авария. Бригады устраняли течь на водопроводе диаметром 900 мм. В связи со скоплением воды было приостановлено движение троллейбусов. По причине переподключения объектов по временной схеме понизили давление воды в 94 многоквартирных домах, четырех школах и трех детских садах.

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