Белгород, 15 апреля 2022, 15:49 — REGNUM Расследовать факты обстрелов территории Белгородской области со стороны Украины поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе ведомства.
СК зафиксирует и будет расследовать обстрелы белгородских сёл, произошедших 14 апреля. В одном из населённых пунктов повреждены жилые дома, получил ранение мужчина.
Причастные к обстрелам будут привлечены к уголовной ответственности.
Как сообщало ИА REGNUM, обстрелу подверглись село Сподарюшино в Грайворонском районе и Журавлёвка под Белгородом.