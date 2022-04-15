Белгород, 15 апреля, 2022, 15:49 — ИА Регнум. Расследовать факты обстрелов территории Белгородской области со стороны Украины поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля в пресс-службе ведомства.

Sledcom.ru Следственный комитет

СК зафиксирует и будет расследовать обстрелы белгородских сёл, произошедших 14 апреля. В одном из населённых пунктов повреждены жилые дома, получил ранение мужчина.

Причастные к обстрелам будут привлечены к уголовной ответственности.

Как сообщало ИА REGNUM, обстрелу подверглись село Сподарюшино в Грайворонском районе и Журавлёвка под Белгородом.