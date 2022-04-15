15 апреля 2022 | Время чтения 3 мин

В социальных сетях обсудили новость о том, что вице-канцлер Германии Роберт Хабек призвал граждан ФРГ «внести вклад» в сокращение зависимости Германии от России в энергетической сфере.

Оксана Переможенко, , 16:38 — REGNUM Гражданам ФРГ нужно «внести вклад» в сокращение зависимости Германии от России в энергетической сфере. Об этом заявил вице-канцлер Германии Роберт Хабек в интервью Funke. Так, например, немцам рекомендуется меньше отапливать помещения, задёргивать шторы и больше использовать для передвижения велосипеды.

Европа мерзнет Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Читайте также: Жителей ФРГ призвали к экономии, чтобы снизить зависимость от России

Заявление министра ФРГ обсудили читатели телеграм-канала «Радио Стыдоба» (также на странице ресурса «Радио Стыдоба» в социальной сети «ВКонтакте»). Также заявление политика обсудили на странице издания «ШарийNET» в социальной сети «ВКонтакте».

«Новости сильнейшей экономики Европы. Министр экономики ФРГ Роберт Хабек призвал жителей Германии экономить энергию и задёргивать шторы дома. Об этом сообщает Spiegel. По его словам, это позволит сэкономить до 5% энергии при отоплении жилья», — написал автор телеграм-канала «Радио Стыдоба».

«Если задернуть шторы, нужно будет включить свет», — отреагировала Olga P.

«Если скакать — еще теплее станет. А если кастрюлю на голову надеть, то даже жарко!» — иронизирует Олег К.

«Но электроэнергии из-за зашторенных окон потратите на 10% больше», — добавила Людмила.

«Пойду газ зажгу и все окна открою», — пошутила Zиля.

Газовая плита WDnetStudio

«На Украине таким макаром лет 10 назад начинали «экономить»… ФРГ — на верном пути», — смеется rim33 377.

«А представьте, если б кто-нибудь нам так из наших министров заявил?» — недоумевает Ксю Окси.

«Буржуйки пусть ставят», — написал Андрей Н.

«Открытые шторы дают возможность солнцу нагреть помещение. Тут он не прав», — пишет Dmitry.

«Вышиванка+шаровары и гопака ночью вжарить всей Германией. Для сугреву», — пошутила Mila F.

«Кирпичом пусть окна закладывают. Это позволит экономить 15%», — с сарказмом добавил один из участников обсуждения.

«Обед можно готовить на костре, но недолго», — в свою очередь отреагировал Vlad.

«Надо им валенки начинать продавать», — иронизирует Николай М.

«И вся эта истерика при готовом «Северном потоке» — только кнопочку нажми. Ах, мутер Меркель, так для немцев старалась», — отреагировала Лiзавета.

«Рот закрой, тепло не трать! © — скоро и об этом скажут. Что творится?..» — написал Nikolay G.

«Чувствую, в Германии скоро надо будет издавать книгу советов из СССР — что приготовить на ужин, когда в холодильнике ничего нет. Правда им ещё и в сыром виде придётся есть — без газа и электроэнергии», — добавила Olga.

«Не понял, а как же зелёная энергетика — ветряки, солнечные батареи, приливные электростанции? Сломались супер-пупер ништячки? За дровами снова к нам попрётесь, бедолаги?» — пишет Grigorii B.

«Если не включать отопление, можно экономить 100%. В чем проблема?» — с сарказмом поинтересовался Александр Б.

Батарея отопления ri

«Дожили зажиточные когда-то бюргеры», — отреагировал Aleksei P.

«Если задернуть шторы, то будет темно и придется включить электрическое освещение. Возрастёт расход электроэнергии и немцев призовут погасить свет и открыть шторы. Замкнутый круг», — иронизирует Светлана И.

«Давно так немцев никто не опускал. С 1945 года, наверное», — с сарказмом добавил Александр К.

«Кушать еще надо раза в два поменьше назло Путину», — пошутил Александр К.

«Та давно пора переселиться в землянки. Если у тебя нет электричества, отопления и водопровода, то тебе не нужно за них платить», — не без сарказма прокомментировал заявление министра Sasha K.

«А окна зачем зашторивать? Чтобы Путин не увидел, как немцы плачут?» — шутит Сергей Ж.

«Вперед — в пещеры!» — с сарказмом подытожила Ирина Т.

Читайте также: Жителям Германии для экономии энергоресурсов посоветовали ходить пешком