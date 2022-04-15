Луганск, , 15:47 — REGNUM Вооружённые формирования Украины совершили обстрел населённого пункта Золотое-5 в ДНР. Об этом 15 апреля сообщили в представительстве ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Артобстрел Mil.gov.ua

В 14:00 с позиций в населённом пункте Золотое-4, оккупированном украинскими войсками, был открыт огонь по населённому пункту Золотое-5. Из артиллерийского орудия было выпущено восемь снарядов калибром 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, в ДНР украинские силовики обстреляли населённый пункт Широкая Балка.