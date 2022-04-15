Севастополь, 15 апреля, 2022, 15:47 — ИА Регнум. Экипаж затонувшего крейсера «Москва» прибыл в пункт постоянной дислокации в Севастополе. Об этом стало известно 15 апреля.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ракетный крейсер «Москва» в Севастополе

«Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации», — приводит ТАСС слова источника в морских кругах.

Как сообщало ИА REGNUM, флагманский крейсер Черноморского флота «Москва» затонул 14 апреля при буксировке в пункт назначения после полученных в результате детонации боезапаса повреждений. Сегодня, 15 апреля, ветераны ЧФ РФ провели акцию прощания с крейсером.

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