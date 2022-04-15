Тюмень, 15 апреля, 2022, 15:45 — ИА Регнум. В Тюмени задержан 15-летний подросток за намерение устроить массовое убийство. Об этом со ссылкой на источник из Центра по противодействию экстремизму сообщает издание Life.

Цитата из к/ф «Слон». Реж. Гас Ван Сент. 2003. США Стрельба в школе

По информации источника издания, в квартире, где проживает тюменский школьник, во время обыска обнаружены элементы для изготовления самодельного взрывного устройства. Выявили приготовления к массовому убийству в Центре по противодействию экстремизму, когда школьник искал для этого необходимые средства. Кроме того, подросток был подписан на телеграм-каналы с террористической тематикой.

Мальчик живёт с отцом и бабушкой, мать проживает отдельно и воспитанием сына не занимается. Задержанного, по данным издания, поместили в психиатрическую больницу, где ему проводят экспертизу.

Возбуждено уголовное дело по статья 30 п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. («Приготовление к преступлению «Убийство, совершённое общеопасным способом»).