Лондон, 15 апреля, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Великобритания может стать страной-транзитёром природного газа в Европу на фоне попыток европейских стран сократить зависимость от России из-за введённых санкций. Об этом сообщает газета The Daily Telegraph.

Иван Шилов ИА REGNUM Газ

Роста экспорта газа из Британии в Европу оператор единой британской энергосистемы компания National Grid ожидает в течение следующих шести месяцев до сентября. В Евросоюзе тем самым надеются достаточно заполнить свои газохранилища к следующей зиме, что позволит сообществу в меньшей степени зависеть от импорта российского газа.

По оценке компании, нынешним летом экспорт газа из Великобритании в ЕС может составить 5,1 млрд кубометров. Это значительно выше прошлогодних показателей, когда было экспортировано только 0,7 млрд кубометров сжиженного природного газа.

Как отмечает издание, Великобритания обладает тремя терминалами, где СПГ может быть преобразован обратно в газообразное состояние, что делает страну привлекательной с точки зрения транзита СПГ. В National Grid считают возможным в скором времени использование британских терминалов и национальной системы транспортировки для транзита газа в Европу.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что на сегодняшний день разумная замена российского газа для Европы отсутствует, и все это понимают. Он подчеркнул, что свободных объёмов сейчас на рынке просто нет. При этом поставки из других стран, прежде всего США, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, отразятся на уровне жизни людей и конкурентной способности европейской экономики, указал российский президент.

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