Элиста, , 15:44 — REGNUM Александр Адьянов покинул должность заместителя министра образования и науки Калмыкии. Соответствующее распоряжение 15 апреля подписал глава республики Бату Хасиков.

«Прекратить срочный служебный контракт, заключенный с Адьяновым Александром Сергеевичем, заместителем министра образования и науки Республики Калмыкия, освободить его от замещаемой должности и уволить с государственной гражданской службы Республики Калмыкия по инициативе гражданского служащего», — сказано в документе.

ИА REGNUM напоминает, что Адьянов был назначен на пост замминистра в марте 2021 года. В апреле 2022 года ведомство возглавила Булган Ангирова.

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