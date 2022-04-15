Нижний Новгород, , 15:42 — REGNUM Дзержинский городской суд рассмотрел уголовное дело, возбужденное против пятерых жителей Нижегородской области, которые создали строительные фирмы, обманувшие дольщиков на 500 млн рублей. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Мошенник. Фрагмент картины Бориса Григорьева. 1916

Гособвинение доказало, что в период с 2014 по 2017 годы они заключили договора долевого участия с 370 местными жителями, но многоквартирные дома в жилых комплексах не построили, а все полученные от дольщиков деньги потратили на личные нужды.

В итоге суд признал всех подсудимых виновными и приговорил организатора преступной группы к восьми годам тюремного заключения и штрафу в размере 1 млн рублей.

Ещё двоим его соучастникам назначено наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до шести лет и выплате аналогичных штрафов

Также суд учёл степень участия в преступлении двоих злоумышленников и назначил им условное наказание на срок от четырёх до шести лет и штрафам от 800 тысяч до 1 млн рублей.