Москва, , 15:42 — REGNUM 28 апреля в широкий российский прокат выходит приключенческая комедия с элементами фантастики «Артек. Большое путешествие». Главные роли в картине исполнили Михаил Галустян, Ян Цапник, Надежда Михалкова, Екатерина Климова, Станислав Дужников, Людмила Артемьева, Елизавета Моряк, Евгений Пронин, Лиза Анохина и другие.

Кадр из фильма «Артек. Большое путешествие»

Фильм рассказывает о четверых подростках, которые не ладят со своими родителями. Они отправляются на отдых в летний лагерь «Артек». Вот только отдых сразу не задался: ребята решают в шутку загадать желание у волшебного дерева и внезапно оказываются в прошлом — в 1988 году. Чтобы вернуться обратно, им нужно подружиться и действовать сообща. А еще в лагере в это время отдыхают их будущие родители, и героям придется помочь им найти себя.

Идея снять кино, которое будет интересно и детям, и взрослым, появилась у создателей проекта еще в 2014 году после премьеры фильма «Подарок с характером». Авторам хотелось найти точку соприкосновения прошлого столетия и современного мира, то, что объединяет взрослых и детей. Таким местом стал лагерь «Артек».

«Как продюсеру мне интересны проекты, которые захочет и будет смотреть вся семья, — рассказал продюсер фильма и исполнитель главной роли Михаил Галустян. — И каждый найдет в нем что-то свое. Так и было с «Артеком». Для родителей и бабушек и дедушек тот «Артек» — символ их детства, они могут вспомнить свои приключения в лагере. Может быть, кого-то это натолкнет на забытые воспоминания, которыми можно будет поделиться со своими детьми. А для детей в фильме есть приключения современного поколения в мире без гаджетов и интернета. Учитывая, что одна из героинь – блогер, это получилось довольно весело. Это очень добрый фильм. Мне кажется, нам сегодня не хватает доброты, и мы рады подарить ее людям».

Съемки картины проходили весной 2019 года. Основной площадкой стал детский лагерь «Артек», где было отснято более 80% фильма. Среди локаций были и постройки 1970-х годов, и современная архитектура: лагеря «Лазурный», «Кипарисный», «Морской», а также Русская поляна, Ленинский мемориал, морской порт, киностудия и территория конно-спортивного комплекса. Для работы над фильмом была специально отшита пионерская форма, максимально приближенная к 1980 годам — примерно такую в свое время носили в детском центре «Артек».

«Этот фильм об отношении отцов и детей, семейное кино, — рассказала актриса Елизавета Моряк, — я думаю оно, конечно же, о любви. Для родителей «Артек» был неотъемлемой частью их прошлого, детства, ведь тогда это был один из самых лучших лагерей и в него невероятно сложно было попасть. При одном только его упоминании у взрослых сердце начинает биться быстрее, и я считаю, что наш фильм — это отличная возможность познакомить молодое поколение с этим чудесным местом».