Донецк, , 15:41 — REGNUM Населённый пункт Широкая Балка попал под обстрел украинских войск. Об этом 15 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

Украинский солдат стреляет из миномета (сс) Ministry of Defense of Ukraine

В 14:01 с позиций в посёлке Новгородское украинские войска обстреляли населённый пункт Широкая Балка, выпустив четыре мины калибром 120 мм.

В 14:40 обстрел повторили с применением гранатомёта. Всего выпущено десять гранат из СПГ, также применялось стрелковое оружие.