Донецк, 15 апреля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. Населённый пункт Широкая Балка попал под обстрел украинских войск. Об этом 15 апреля сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинский солдат стреляет из миномета

В 14:01 с позиций в посёлке Новгородское украинские войска обстреляли населённый пункт Широкая Балка, выпустив четыре мины калибром 120 мм.

В 14:40 обстрел повторили с применением гранатомёта. Всего выпущено десять гранат из СПГ, также применялось стрелковое оружие.