Москва, , 15:40 — REGNUM Депутаты Госдумы от «Новых людей» просят основателя Telegram Павла Дурова внедрить технологическую возможность иметь простым пользователям свой рекламный кабинет, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.

Телеграм Иван Шилов © ИА REGNUM

«Возможность предпринимателей напрямую покупать рекламу у Telegram обеспечит мессенджеру приток новых рекламодателей, а российский бизнес сможет выстраивать новые цепочки продаж», — отмечают депутаты Антон Ткачёв и Александр Демин в обращении.

Сейчас входной билет на рекламу канала через официальный рекламный кабинет начинается не с с 2 млн евро, из которых 1 млн — депозит, который не вернется, если рекламодатель не потратит в сумме 10 млн евро за 12 месяцев. Такой подход станет главным ограничивающим фактором для мелких рекламодателей и обеспечит защиту от разного рода мошеннических схем, отмечал мессенджер.

«Новые люди» обратили внимание на то, что с блокировкой Instagram в России малый бизнес начал массово переходить в Telegram, а там встречается с проблемами с рекламой.

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