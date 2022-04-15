Москва, 15 апреля, 2022, 15:40 — ИА Регнум. Депутаты Госдумы от «Новых людей» просят основателя Telegram Павла Дурова внедрить технологическую возможность иметь простым пользователям свой рекламный кабинет, передает корреспондент ИА REGNUM 15 апреля.

Иван Шилов ИА REGNUM Телеграм

«Возможность предпринимателей напрямую покупать рекламу у Telegram обеспечит мессенджеру приток новых рекламодателей, а российский бизнес сможет выстраивать новые цепочки продаж», — отмечают депутаты Антон Ткачёв и Александр Демин в обращении.

Сейчас входной билет на рекламу канала через официальный рекламный кабинет начинается не с с 2 млн евро, из которых 1 млн — депозит, который не вернется, если рекламодатель не потратит в сумме 10 млн евро за 12 месяцев. Такой подход станет главным ограничивающим фактором для мелких рекламодателей и обеспечит защиту от разного рода мошеннических схем, отмечал мессенджер.

«Новые люди» обратили внимание на то, что с блокировкой Instagram в России малый бизнес начал массово переходить в Telegram, а там встречается с проблемами с рекламой.

Читайте также:В ОП РФ обсудили новые реалии для пользователей соцсетей