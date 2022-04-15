Париж, , 15:38 — REGNUM Кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен заявила, что референдума о восстановлении смертной казни не будет, передает BFM TV.

Марин Ле Пен Иван Шилов © ИА REGNUM

«Можно ли консультироваться с гражданами по поводу смертной казни, отмененной в 1981 году? Нельзя, это неконституционно», — заявила Марин Ле Пен.

«Я в любом случае против восстановления смертной казни», — отметила Марин Ле Пен, которая прошла во второй тур президентских выборов во Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен считает, что может «выиграть эти президентские выборы».

Читайте ранее в этом сюжете: «Я могу победить на президентских выборах» — Ле Пен