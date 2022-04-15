Москва, , 15:38 — REGNUM Украина сегодня является страной с одним телеканалом, что несовместимо с принципом свободы слова. Об этом 15 апреля заявила жена оппозиционного украинского политика Виктора Медведчука, тележурналистка Оксана Марченко.

Оксана Марченко Omcf.org.ua

«Насколько мне известно, сейчас закрыты все (телеканалы), кроме одного. Это сейчас единственный рупор, единственная площадка, то есть это страна с одним каналом, который контролирует Зеленский. Больше никаких альтернативных мнений быть не может… Какая свобода слова, какая журналистика? Это уже не журналистика, это исполнение воли хозяев, выполнение заказа», — сказала она на пресс-конференции в Москве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Марченко заявила, что ей поступали угрозы убийством.

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