Екатеринбург, , 15:44 — REGNUM В полиции Екатеринбурга опровергли информацию о стрельбе подростков. Об этом сообщили в отделении по связям со СМИ городского УМВД.

Пистолет carlos5847

Ведомство установило личности свердловчан, оказавшихся на видеозаписи. Подростков опросили в присутствии законных представителей. Выяснилось, что молодые люди решили устроить игру. Подростки пояснили, что ни в кого не стреляли. А пистолет, находившийся у них в руках, был игрушечным. Прохожих внизу не было, поэтому они посчитали, что не создадут дискомфорта горожанам.

Противоправных действий свердловчане не совершали. Правоохранители провели беседы с молодыми людьми.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, екатеринбуржцев напугали подростки, целившиеся в прохожих. Инцидент произошел 14 апреля на улице Братьев Быковых.

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