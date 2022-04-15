Донецк, 15 апреля, 2022, 15:36 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины повредили газопровод в Донецке. Об этом 15 апреля сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

В штабе рассказали, что украинские войска совершили обстрел Петровского района Донецка. Пострадали домостроения на улице Энергетической, а на улице Банковской повреждён газопровод.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские войска за сутки несколько раз обстреливали населённые пункты ДНР с применением тяжёлого вооружения.