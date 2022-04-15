Нью-Йорк, США, 15 апреля, 2022, 16:19 — ИА Регнум. Резюме покойного британского дизайнера Александра Маккуина будет продано на Международной антикварной книжной ярмарке в Нью-Йорке (США). Об этом пишет издание WWD 15 апреля.

Скриншот YouTube Александр Маккуин

Известно, что само резюме было составлено дизайнером в возрасте 24 лет и продолжительное время хранилось в личной коллекции его подруги Элис Смит, помогавшей ему с трудоустройством в начале карьеры. Стартовая цена документа на аукционе составляет тысячу долларов.

Напомним, что Александр Маккуин был признан одним из наиболее успешных и талантливых модельеров Великобритании. 11 февраля 2010 года дизайнер совершил самоубийство в результате затяжной депрессии.