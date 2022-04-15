Москва, , 15:34 — REGNUM Владимир Евтушенков, который является основным владельцем ПАО АФК «Система», вышел из совета директоров корпорации по собственному желанию. Об этом 15 апреля сообщается в пресс-релизе АФК.

Владимир Евтушенков, Валерий Гергиев и Олег Тиньков Дарья Драй © ИА REGNUM

Также указывается, что исполняющей обязанности председателя вместо Евтушенков совет директоров выбрал зампредседателя совета Анну Белову, входящую в его состав с 2017 года.

Кроме того, отмечается, что советом директоров было принято решение провести внеочередное общее собрание акционеров корпорации 19 мая, на котором состоится заочное голосование.

«Дата определения лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров АФК «Система», — 25 апреля 2022 года», — указывается в пресс-релизе.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 апреля стало известно, что Владимир Евтушенков внесен в обновленный санкционный список Великобритании.