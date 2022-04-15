Самара, 15 апреля, 2022, 15:37 — ИА Регнум. Бывшего налогового инспектора признали виновным в покушении на мошенничество в Самаре. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

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В суде было установлено, что летом 2021 года главный государственный налоговый инспектор отдела предпроверочного анализа и истребования документов МИ ФНС России № 20 по Самарской области пыталась получить от коллеги, которая действовала в интересах проверяемого предприятия, 1,3 млн рублей для дальнейшей передачи вышестоящему должностному лицу за исключение организации из плана выездных налоговых проверок и уменьшение суммы доначисленного налога.

«Из запрошенных средств 200 тысяч рублей инспектор намеревалась забрать себе, но не смогла по не зависящим от нее обстоятельствам, так как была задержана сотрудниками правоохранительных органов», — сообщает пресс-служба.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам покушения на мошенничество с использованием служебного положения.

Промышленный районный суд г. Самары признал подсудимую виновной и назначил ей наказание в виде штрафа в размере 250 тысяч рублей.

Ранее приговором суда коллега подсудимой была осуждена за мошенничество и покушение на посредничество во взяточничестве, ей назначено наказание в виде штрафа в размере 1,7 млн рублей.