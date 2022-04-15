Москва, , 15:30 — REGNUM Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин дал поручение расследовать обстоятельства минирования плотины в ДНР. Об этом сообщили 15 апреля в пресс-службе СК.

Александр Бастрыкин Sledcom.ru

По информации, которой располагает следствие, украинские боевики заминировали плотину на водохранилище Углегорской теплоэлектростанции на реке Лугань в Донецкой Народной Республике. Подрыв плотины может затопить несколько населённых пунктов, в которых проживает более 15 тыс. человек.

«В соответствии с поручением главы ведомства следствие примет меры к установлению обстоятельств произошедшего, а также командиров украинских подразделений, которые принимали решение о минировании плотины, несмотря на очевидную угрозу гражданскому населению», — говорится в заявлении Следственного комитета.