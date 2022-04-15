Санкт-Петербург, 15 апреля, 2022, 16:05 — ИА Регнум. Русский язык как иностранный стал популярным на экзаменах в вузах. С начала 2022 года тестирование на знание русского языка в Санкт-Петербургом государственной университете (СПбГУ) сдали более 1 тыс. иностранцев, что на 30% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, рассказали 15 апреля в пресс-службе СПбГУ.

Дарья Драй ИА REGNUM Главное здание СПбГУ

Кроме того, в текущем году увеличилось количество стран, присоединившихся к тестированию. В настоящее время в 48 странах мира действуют 112 центров тестирования, масштаб их деятельности постоянно расширяется. С этого года тестирование впервые начало проводиться в таких странах, как Йемен, Малайзия, Мьянма, Сенегал, Судан, Танзания, Туркменистан, Шри-Ланка и Эквадор.

«Ряд политических и иных деятелей доходят в своих высказываниях до того, что предлагают отменить русскую культуру — не изучать русский язык, не читать романы Достоевского, не играть музыку Чайковского. По их мнению, такая мера может повлиять на то, чтобы интерес к нашей стране упал. Но эти действия имеют совершенно противоположный эффект», — подчеркнул директор Центра языкового тестирования СПбГУ Дмитрий Птюшкин.

По его словам, когда люди понимают, что поднявшаяся волна русофобии — это совершенно неестественное, искусственное явление, которое следует из попытки взять русский язык и культуру в заложники своих политических целей, их ответной реакцией становится еще больший интерес к изучению русского языка.

В 2022 году количество тестируемых по русскому как иностранному (РКИ) увеличилось в Китае на 25% по сравнению с первыми тремя месяцами прошлого года, в Греции на 55%, а в Италии и Иране примерно на 20%.

«Большое количество желающих проверить свой уровень владения языком появилось в Мексике: в Центр языкового тестирования СПбГУ обратилось сразу более 30 человек. Подъем интереса наблюдается даже среди граждан Польши (в два раза) и США (в этом году экзамены сдали уже 22 человека, а в 2021 — только двое)», — подытожили в вузе.