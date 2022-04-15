Ревда, Свердловская область, 15 апреля, 2022, 15:48 — ИА Регнум. В Свердловской области вынесли приговор автомобилисту, устроившему смертельное ДТП. Во время аварии мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла в сентябре 2021 года на трассе Ревда — Мариинск — Краснояр. Мужчина при совершении левого поворота не справился с управлением. Автомобиль съехал с проезжей части и врезался в дерево. В салоне машины также находился пассажир. От полученных травм он скончался на месте ДТП.

Ревдинский городской суд признал автомобилиста виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 4 статьи 264 УК РФ («Нарушение лицом, управляющим автомобилем в состоянии опьянения, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека»). Уральцу назначили наказание в виде пяти лет и трех месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Его также лишили права управлять транспортным средством в течение двух с половиной лет. Приговор не вступил в законную силу.