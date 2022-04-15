Севастополь, 15 апреля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. Акцию прощания с крейсером «Москва» провели в Севастополе 15 апреля ветераны Черноморского флота, жители Севастополя.

Александр Полегенько ИА REGNUM Ракетный крейсер «Москва»

Прощание состоялось у памятника, установленного в честь 300-летия Российского флота.

Как отмечалось, в городе намерены инициировать вопрос об увековечивании памяти о крейсере, сообщили РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, гвардейский ракетный крейсер «Москва», на котором ранее произошел пожар и детонация боеприпасов, 14 апреля затонул при буксировке в порт назначения. «Москва» являлся флагманом Черноморского флота и, по словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, — символом города.