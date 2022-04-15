Брянск, 15 апреля, 2022, 15:29 — ИА Регнум. В Брянской области за последние сутки в ковид-госпитали поступили девять новых пациентов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля в региональном оперативном штабе. После лечения выписан 191 житель.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Лаборатории региона с начала пандемии провели 1 756 101 исследование на коронавирус. Подтверждено 160 104 случая заболевания COVID-19. Выздоровел 155 231 человек.

От осложнений при инфекции скончались 3908 пациентов, в том числе девять смертей зарегистрировано за минувшие сутки.