Екатеринбург, 15 апреля, 2022, 15:41 — ИА Регнум. В Свердловской области от коронавирусной инфекции излечились 416 297 граждан, в том числе 1002 человека — за прошедшие сутки. Об этом сообщает опершаб по борьбе с COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

С начала пандемии в области выявили 435 451 случай заражения коронавирусом. Из них 612 – 14 февраля.

Число летальных исходов от коронавирусной инфекции достигло 10 664. За последние сутки зарегистрировано шесть случаев смерти от ковида.