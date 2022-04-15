Сеул, , 15:28 — REGNUM Папа Римский Франциск поблагодарил южнокорейское католическое сообщество за пожертвования, которые пойдут на поставку вакцины от COVID-19 в бедные страны. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Конференции католических епископов Южной Кореи.

Папа Римский Франциск Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, Понтифик отправил 12 апреля письмо со славами благодарности главе католической церкви Южной Корее епископу Ли Ён Хуну.

В письме Папа Франциск отметил, что получил от Конференции католических епископов Южной Кореи средства, которые будут направлены на оказание помощи бедным странам. Он также сообщил, что был тронут любовью, проявленной епископом.

Известно, что в 2021 году католическая церковь отправила в Ватикан $10 млн на поставку вакцины от COVID-19 нуждающимся.