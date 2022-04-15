Донецк, 15 апреля, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Украинская сторона категорически отказываться идти на контакт и обсуждать вопрос обмена пленными. Об этом 15 апреля заявила уполномоченный по правам человека в Донецкой Народной Республике Дарья Морозова.

Герб Украины

Она подчеркнул, что аппарат уполномоченного располагает информацией о том, сколько пленных из ДНР в настоящее время удерживает Украина, но называть точное число не стала.

«Мы бы очень хотели провести обмен с Украиной, ведь мы понимаем, в каких условиях находятся наши ребята в украинском плену, и нам бы очень хотелось вернуть их домой. Однако, к сожалению, Украина категорически с нами не идёт на контакт в этом вопросе», — сказала в беседе с ТАСС Морозова.

Омбудсмен добавила, что она не имеет сейчас контактов с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека на Украине Людмилой Денисовой, считая их всё равно не конструктивными. При этом Морозова контактирует с Международным комитетом Красного Креста и Мониторинговой миссией ООН по правам человека на Украине, которым она передаёт информацию о нарушениях прав человека в Донбассе украинской стороной.

«С мониторинговой миссией ОБСЕ после прекращения её работы на Украине мы не поддерживаем контакты», — указала уполномоченный.

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Омбудсмен также обратилась к «тем людям, которые на Украине все-таки могут принимать какие-то решения» и призвала их разблокировать процесс и начать обмен пленными.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Следственного комитета России заявили, что в России содержатся более 1 тыс. украинских военнослужащих, сдавшихся в плен в ходе военной спецоперации России на Украине. Следователи уже допросили подавляющее большинство украинских военных. Среди тех, кто дал показания, пять командиров бригад.

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