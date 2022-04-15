Москва, , 15:25 — REGNUM Вводя эмбарго на ввоз угля из России и Белоруссии, Польша действует в собственных интересах, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор департамента рынка капиталов ИК «УНИВЕР Капитал» Артем Лютик.

Уголь Иван Шилов © ИА REGNUM

«В ряде регионов страны, преимущественно отошедших к Польше по итогам Первой и Второй мировых войн, имеются богатые запасы каменного угля — до 80% всех запасов Восточной Европы. В период социализма отрасль в Польше интенсивно развивалась, в том числе и при поддержке СССР.

Но после развала СЭВ и вступления в ЕС объемы добычи интенсивно сокращались, поскольку стране пришлось соответствовать принятым в ЕС нормам, в первую очередь экологическим, что привело к росту себестоимости.

В такой ситуации поляки не смогли эффективно конкурировать с российским и украинским углем, которому к тому же уступали по качеству, хотя дотации от ЕС и помогали смягчить эту проблему, в частности, оказать поддержку закрываемых шахт.

В настоящий момент Польша является территорией, через которую проходит самый короткий сухопутный маршрут из России и Белоруссии в Европу.

Если его перекрыть, это может привезти к удорожанию логистики, особенно в ситуации, когда международные транспортные компании неохотно работают даже с привычными российскими грузами.

Видимо, в Польше рассчитывают, что это поддержит их угольную отрасль, а возможно, даже привлечет дотации и инвестиции из других стран ЕС», — пояснил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Польши Анджей Дуда подписал закон, позволяющий замораживать активы субъектов хозяйствования, поддерживающих Россию, и вводящий запрет на импорт угля из РФ.