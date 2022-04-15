Саратов, 15 апреля, 2022, 16:01 — ИА Регнум. Жителя Саратова за жестокую расправу над сожительницей приговорили к 14 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строго режима, с ограничением свободы сроком на 1 год. Об этом сообщает региональное следственное управление СКР.

mosaic36 Убийство

По данным следствия, днем 9 марта 2021 года 43-летний мужчина вместе с 54-летней сожительницей находились по месту жительства в квартире дома на улице Соколовой в Саратове. Между ними возникла ссора, во время которой мужчина в состоянии алкогольного опьянения нанес женщине не менее 53 ударов ногами и руками, а также различными частями топора по голове, телу, верхним и нижним конечностям. Женщина от полученных ранений скончалась на месте.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, совершенное с особой жестокостью»).

Ранее ИА REGNUM сообщало, в Саратовской области суд признал виновным 38-летнего мужчину в убийстве своего брата и приговорил к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

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