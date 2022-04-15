Москва, 15 апреля, 2022, 15:24 — ИА Регнум. Без учета интересов России, являющейся лидером энергетической отрасли в мире, невозможно развитие мировой экономики и топливно-энергетического комплекса. Об этом 15 апреля написал вице-премьер РФ Александр Новак в статье для журнала «Энергетическая политика».

Kremlin.ru Александр Новак

«Без учета интересов Российской Федерации, равноправного диалога и нахождения компромиссов невозможно стабильное развитие отраслей ТЭК, а значит, и экономики во всем мире», — отметил он в своей статье.

Также вице-премьер РФ указал на то, что после введения Западом антироссийских санкций на мировых энергетических, а затем производственных, продовольственных рынках и рынке труда произошел кризис.

Кроме того, Новак отметил, что это обстоятельство подтверждает «статус нашей страны как лидера мировой энергетической отрасли и ведущего участника экономической системы планеты».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее вице-премьер РФ Александр Новак рассказал, что главные игроки нефтегазовой отрасли Запада считают, что полная замена нефти и газа из России в перспективе ближайшего десятилетия вряд ли возможна.