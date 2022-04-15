Москва, 15 апреля, 2022, 15:23 — ИА Регнум. Подавляющее большинство инвесторов в РФ занимают выжидательную позицию. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 15 апреля заявила профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г. В. Плеханова Юлия Финогенова.

Биржа

«В настоящее время наблюдается тренд на снижение индекса Московской биржи (MOEX). Объем торгов также постепенно уменьшается. Такая динамика вызвана тем, что крупные азиатские и ближневосточные инвесторы пока не пришли на смену покинувшим Россию институциональным нерезидентам. Кроме того, на биржах действует запрет на открытие коротких позиций, — сказала Финогенова. – На фондовом рынке РФ наблюдается застой еще и из-за отсутствия позитивных инновационных идей и новостей со стороны корпоративного сектора. Все еще сильна неопределенность в отношении перспектив развития российской экономики. Усугубляет ситуацию и негативный новостной фон о возможном дефолте по российским суверенным облигациям, а также о постепенно расширяющемся списке санкций».

Поэтому, как пояснила финансист, подавляющее большинство инвесторов занимают выжидательную позицию.

«Скорее всего, за наблюдаемым затишьем на фондовом рынке не последует сильного падения. Скорее [вероятен] позитивный тренд, когда рынок начнет восстанавливаться», – сказала Финогенова.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по данным Московской биржи, на 14 апреля курс рубля по отношению к доллару и евро продолжил снижаться.