Кировград, Свердловская область, 15 апреля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Жителя Невьянска Свердловской области осудили за убийство собутыльника. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Maarten Van Damme Нож

Инцидент произошел в августе 2020 года. Обвиняемый распивал спиртные напитки с ранее незнакомым ему мужчиной. Когда хозяин квартиры уснул, свердловчанин вооружился ножом и нанес тому около 14 ударов в область головы и грудной клетки. От полученных травм свердловчанин скончался на месте происшествия.

Кировградский городской суд назначил уральцу наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, мужчина выплатит супруге погибшего 1 млн рублей компенсации морального вреда.