Вашингтон, 15 апреля, 2022, 15:21 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден не планирует визита на Украину, сообщили 15 апреля в Белом доме.

(сс) Matt Johnson Джо Байден

После заявления, которое сделал американский президент о готовности лично посетить Киев, в Белом доме пояснили, что поездка Джо Байдена на Украину пока не планируется.

Как сообщало ИА REGNUM, в последние недели Киев посетил ряд европейских политиков, в том числе Урсула фон дер Ляйен и Борис Джонсон.