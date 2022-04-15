Санкт-Петербург, 15 апреля, 2022, 15:27 — ИА Регнум. Сельхозпроизводители Ленинградской области направили на границу, в Ростовскую область, автомобиль с 12 тоннами семенного картофеля, чтобы помочь фермерам Донбасса начать весеннюю посевную. Об этом 15 апреля сообщили в пресс-службе администрации Ленобласти.

lenobl. ru Картофель для фермеров ДНР и ЛНР

По словам заместителя председателя правительства Ленинградской области — председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олега Малащенко, аграрии Ленобласти как никто другой понимают коллег и то, что им сейчас очень необходима помощь для проведения посевной.

«Важно провести все работы в оптимальные сроки. Мы готовы поддерживать наших коллег и дальше, помогать им семенами, техникой и технологиями. Хорошая посевная – это залог социальной стабильности, залог продовольственной безопасности», — подчеркнул чиновник.

Так, семенным картофелем поделились фермерское хозяйство Сергея Голубева из Кировского района. Фермер выделил 10 тонн картофеля раннеспелого сорта «Ред Скарлетт». Как отметили в пресс-службе, он высокоурожайный и хорошо хранится. Еще 2 тонны элитного семенного картофеля собственной селекции «Аврора» направила Всеволожская селекционная станция.

«Сорт высокоурожайный, устойчив ко всем заболеваниям и имеет высокие вкусовые качества», — подчеркнули в администрации.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что губернатор Ленобласти обратился в АПК региона с просьбой помочь фермерам ДНР и ЛНР подготовиться к весенней посевной и направить коллегам семена.