Кострома, , 19:08 — REGNUM Детям костромских военных, задействованных в специальной операции на территории Украины, предоставят скидки на летний отдых. Проект закона об этом размещён на сайте Костромской областной думы, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

В детском лагере Департамент труда и социальной защиты Костромской области

Речь идёт о компенсации 70% от средней стоимости путёвки в государственные загородные лагеря. Таких на территории региона четыре — «Строитель», «Синие дали», «Красная горка», лагерь «имени Юрия Беленогова». Льгота предоставляется в рамках летней оздоровительной кампании 2022 года на период с 15 мая по 15 сентября.

Средняя стоимость путёвки определяется каждый год. На сегодняшний день 14-дневная смена в государственном лагере стоит 18,6 тысячи рублей, 21-дневная – 28 тысяч рублей. Окончательное решение по вопросу депутаты примут на заседании, которое состоится 21 апреля 2022 года.

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