София, 15 апреля, 2022, 15:16 — ИА Регнум. В текущем году набор продуктов для стола на праздник православной Пасхи в Болгарии будет стоить в среднем на 22% дороже, чем в 2021-м. Об этом со ссылкой на данные болгарской Государственной комиссии по товарам и рынкам (ГКТВ) сообщает БНР.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Болгария

По словам экспертов, в последнее время в стране резко выросли цены на традиционную для балканского региона баранину, а также яйца, молоко, картофель и подсолнечное (оливковое) масло. Кроме того, отмечается подорожание овощей и фруктов болгарского производства.

«Все это связано с общими инфляционными процессами, а также изменением тарифов на электроэнергию, газ и топливо», — говорится в документе ГКТВ.

Таким образом, «пасхальная корзина» для среднестатистической болгарской семьи обойдется в $100 – $350.

Напомним, Пасха в Болгарии является одним из наиболее почитаемых праздников. На подготовку к нему болгары тратят до 70% ежемесячного бюджета.